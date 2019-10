Balotelli cuore d’oro: regala maglie, scarpe e palloni ai bambini in Burkina Faso

Protagonista in campo col suo Brescia e fuori. Mario Balotelli ha lasciato il segno, questa volta con un gesto fuori dal terreno di gioco.

Attraverso l’associazione We Africa to red earth, Balotelli ha potuto parlare con alcuni ragazzi che vivono nel paese africano e far loro la promessa di inviare tutto il necessario per giocare a calcio. Promessa mantenuta grazie anche all’intervento del suo sponsor tecnico Puma. Attraverso alcune stories Instagram e con un filmato, il gesto del bomber bresciano è stato condiviso col mondo social.

Con questo dono, Balotelli ha fatto felici tanti ragazzi che sono costretti a vivere ogni giorni in condizioni critiche.