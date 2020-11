Balotelli e gli allenamenti col Franciacorta, il dg: “Puntuale e sorridente. Sembra uno di noi”

Quale futuro per Mario Balotelli? Dopo essersi svincolato dal Brescia, Super Mario cerca squadra e per non perdere la forma si allena, da qualche giorno, con il Franciacorta, squadra che milita in Serie D.

Nessun intreccio di mercato, anche se secondo il dg l’attaccante sembra essere un calciatore del club a tutti gli effetti. Parlando a TMW, Alessandro Marocchi ha fatto il punto sulla situazione legata al centravanti italiano.

Balotelli e gli allenamenti al Franciacorta

Parte dal principio il dg del Franciacorta per spiegare come sia nata l’idea di far allenare Balotelli: “In realtà è molto semplice: Mario è molto amico di un nostro giocatore, Alessandro Bertazzoli. Visto il rapporto gli ha chiesto di potersi allenare con la squadra per mantenere la forma e da lì è nato tutto. A noi come società non poteva far altro che piacere, avere in campo un giocatore così. Alza in tutto e per tutto la qualità del lavoro”.

E su come vive questi momenti Super Mario: “Lui è felice e si vede. Si allena in gruppo con la squadra, è sempre puntuale alle sedute e sorridente. Sembra quasi che sia a tutti gli effetti uno dei nostri”. E a proposito: “Nessuna possibilità di vederlo giocare con noi? Non penso sia oggettivamente una cosa fattibile. Balotelli è un giocatore da altra categoria. Anche solo parlarne è fantacalcio, è sognare. Ma la realtà è ben diversa”.

E ancora sull’atteggiamento del bomber: “Ogni volta che arriva in campo è disteso, felice e mi sembra molto positivo. Scherza e ride con tutti, anche con i più giovani. In certe situazooni li aiuta e li richiama. Dà consigli. Insomma una figura positiva”. “Dove lo vedo in futuro? A livello personale mi piacerebbe ammirarlo ancora in Italia, in Serie A. Non so perché ma mi ispirerebbe vederlo alla Fiorentina…”.