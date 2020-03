Balotelli e le accuse della giovane 19enne: ecco la decisione della procura di Brescia

Sorride Mario Balotelli: la procura di Brescia ha archiviato il caso che vedeva il bomber delle Rondinelle denunciato da una giovane 19enne per presunta violenza e stupro. Adesso è la ragazza che rischia di essere accusata di tentata estorsione.

Lo riporta Sportmediaset che spiega come il pm Barbara Benzi avrebbe firmato una richiesta di archiviazione del procedimento per violenza sessuale a carico dell’attaccante del Brescia perché la denuncia della ragazza 19enne di Vicenza “non è credibile”. La stessa donna adesso è stata rinviata a giudizio dal tribunale di Vicenza con l’accusa di tentata estorsione e ricatto al calciatore. Una vicenda che potrebbe inchiodare anche il legale della ragazza in quanto sarebbero presenti intercettazioni importanti già nelle mani degli inquirenti.