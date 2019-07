Balotelli, ecco le quote sul suo futuro: Fiorentina in pole position

Mario Balotelli è ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il centravanti, dopo l’esperienza al Marsiglia, è infatti svincolato e in questi giorni si sta allenando da solo per mantenere la forma fisica. Su Supermario sembra aver messo gli occhi la Fiorentina, in queste ore alla ricerca di un attaccante vista anche la probabile partenza di Simeone. E sono proprio i viola, stando almeno alle quote della Snai, i maggiori indiziati ad accogliere tra le proprie fila l’ex giocatore del Milan.

QUOTE – Il passaggio di Balotelli alla formazione di Vincenzo Montella è infatti quotato a 2,50, in ribasso rispetto ai 2,70 dei giorni scorsi. Dietro West Ham, a 3,00, e Brescia e Parma, entrambe a quota 8,00.