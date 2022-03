Balotelli: “Felice di quanto fatto in carriera. Qualche rimpianto con la Nazionale”

Parla il bomber italiano

L'attaccante ora all'Adana Demirspor ha detto: "Sono felice di quello che ho fatto. Ho vinto tutto a livello di club, mi manca solo qualcosa a livello di Nazionale. È l'unica cosa che posso rimpiangere, ma non è mai troppo tardi". Sullo stage: "L'ultima chiamata è stata inaspettata, è stato davvero emozionante. Ora speriamo che l'Italia vada ai Mondiali, poi magari pensiamo anche a vincerli. La Macedonia non è una squadra semplice da affrontare, non bisogna sottovalutarla, così come la Turchia".