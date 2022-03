Balotelli, gol e assist annullati: la polemica è social

La rabbia di Super Mario dopo un gol e un assist di tacco annullati

Ve lo abbiamo anticipato nel consueto appuntamento con la settimana degli italiani all'estero , ma Mario Balotelli merita un approfondimento. Il bomber dell' Adana Demirspor è stato protagonista di una rete su rigore ma anche di un altro gol annullato e di un assist, anche in questo caso tolto, per una posizione irregolare.

Due episodi decisamente contentasti dalla squadra di Vincenzo Montella e dallo stesso attaccante ex Inter e Milan. Super Mario, infatti, non ha preso bene l'ennesima decisione avversa degli arbitri nei suoi confronti e via social ha voluto polemizzare mostrando alcune immagini delle sue giocate. "E intanto continuano ad annullarmi gol e assist", ha scritto Balotelli su Instagram. "Qui cì un sistema molto pulito e chiaro", ha scritto in modo sarcastico completando il suo post.