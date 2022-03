Balotelli: “Ho la stessa qualità calcistica di Messi e Cristiano Ronaldo”

Parla l'attaccante italiano

Intervista esclusiva al The Athletic da parte di Mario Balotelli . L'attaccante ora all' Adana Demirspor si è raccontato a 360° facendo riferimento alle sue doti e alle tante occasioni perse nel corso della sua carriera. A far parlare sono però alcune dichiarazioni sulle sue qualità, che lo stesso Super Mario paragona a quelle di Messi e Cristiano Ronaldo .

DOTI - Parlando dei calciatori di livello mondiale come Messi e CR7, Balotelli ha detto: "Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità sia allo stesso livello di queste persone, ma io, ripeto, ho perso alcune occasioni. Succede". Super Mario ha poi proseguito: "Al giorno d'oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti Pallone d'Oro? Cinque? Non posso paragonarmi a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica, non ho nulla di cui essere geloso a dire il vero".