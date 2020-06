Balotelli, i consigli per il futuro arrivano… da L’Equipe

Mario Balotelli e il Brescia sono destinati a dirsi addio. Sembra essere durata meno di una stagione l’esperienza alle Rondinelle di Super Mario con le parti davvero distanti. L’ultimo capitolo della telenovela è stata la cacciata del bomber dal centro sportivo. Presentatosi per l’allenamento, Balo è stato rispedito a casa dove si è allenatore individualmente.

Ecco perché, da diverse settimane ormai, si parla già di prossima squadra. Tante le società che potrebbero fare al caso suo e dalla Francia, dove Super Mario ha fatto molto bene con le maglie di Nizza e Marsiglia, vogliono provare ad aiutarlo.

“Aiutiamo Mario Balotelli a trovare una nuova squadra”. È questo il titolo scelto da L’Equipe nella sua versione online per ‘dare una mano’ all’attaccante italiano a trovare una nuova sistemazione per il futuro. I suggerimenti del noto quotidiano francese sono ben cinque e tutti sono ben argomentati. Dalla pista americana, sino al sogno Napoli. Tutte le squadre dove Balotelli potrebbe tornare grande. La prima proposta dei francesi è la MLS e più precisamente i LA Galaxy che potrebbero volere Super Mario come una figura di rilievo dopo l’addio di Ibrahimovic. Un’altra ipotesi è il Borussia Dortmund di Favre. I due si conoscono e nonostante non sia sempre stato tutto rose e fiori, negli anni con il tecnico è cresciuto parecchio e ha fatto molto bene. Lo stesso attaccante ha di recente rlasciato parole al miele verso il mister avuto al Nizza. Poi due piste che sanno più di suggestione: Napoli e Marsiglia. La prima, il sogno, la più difficile. La seconda molto interessante, soprattutto se dovesse rimanere Villas-Boas che si è rivelato nel tempo un grande aiuto dal punto di vista psicologico per i suoi calciatori. Infine l’Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero pensarci e il Cholo Simeone potrebbe essere il tecnico giusto per mettere in riga Super Mario. Cosa sceglierà di fare Balotelli? Intanto L’Equipe gli ha dato qualche suggerimento…