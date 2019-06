Balotelli in Serie A, il Parma ci pensa. D’Aversa: “Ha grandi doti…”

Mario Balotelli e non solo. Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, pensa in grande in vista del prossimo campionato di Serie A.

Dopo una salvezza raggiunta con una certa tranquillità, il mister gialloblù è già concentrato per l’avvio della nuova stagione. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta di Parma, il tecnico ha analizzzato il presente e, soprattutto, il futuro del club crociato in relazione al calciomercato.

OBIETTIVO – Pare chiara l’intenzione del Parma e dello D’Aversa: rinforzare una rosa che dovrà ripetere l’ottimo cammino dell’anno passato. Per farlo serviranno acquisti: “Serve una rosa più ampia”, questo il messaggio del tecnico dei crociati che poi, stuzzicato sul nome caldo di Mario Balotelli, non si nasconde: “Balotelli? Ha grandi doti”. Il sogno Super Mario c’è e potrebbe realizzarsi. Il tecnico è in continuo contatto con il ds Faggiano e presto ci saranno novità.