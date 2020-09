Balotelli in visita in Sicilia: fan in delirio e assembramenti: interviene anche la polizia

In attesa di trovare una squadra che possa dargli la possibilità di giocare con costanza in questa stagione, Mario Balotelli movimenta il sabato notte della Movida siciliana. Ospite di un affollato locale della piazza Giorgio Boris Giuliano, Super Mario, seppur involontariamente, ha creato un po’ di scompiglio in città. Come srive l’account Facebook Piazzaindiretta, che mostra anche le immagini di quanto accaduto, molti fan si sono accorti della presenza del noto centravanti e hanno provato a vederlo e, magari, scattarsi qualche foto.

Balotelli: interviene la polizia

Centinaia di fan hanno atteso di poter vedere Balotelli che si trovava in Piazza Armerina e poi in altre zone della città, con la compagna Alessia Messina. Dal centro storico fino ai locali della Movida, Super Mario ha trascorso un sabato sera alternativo generando, però, alcuni problemi di ordine pubblico. Infatti, come mostrano alcune immagini, le tante persone, saputo della presenza del bomber, si sono avvicinate in zona per vederlo creando, di fatto, degli assembramenti che, a maggior ragione in questo periodo, sono vietati.



In tarda serata, per andare via dal locale in cui si trovava, Balotelli è dovuto uscire dal retro con l’aiuto della polizia che poi ha dovuto darsi molto da fare per far andare via le persone che si stavano ammassando numerose tra l’esterno del posto e la piazza.