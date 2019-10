Balotelli, inizio peggiore di sempre con una nuova maglia

Aveva saltato la sfida di Coppa Italia contro il Perugia, poi le prima quattro giornate di campionato per squalifica. L’avvio di stagione di Mario Balotelli con la maglia del Brescia, però, non ha scusanti e i numeri non sono dalla sua parte.

Super Mario ha giocato solo 5 partite fin qui mettendo a segno un’unica rete, nel ko contro il Napoli. Un solo punto all’attivo per le Rondinelle nelle sfide in cui è stato presente l’attaccante italiano. Un avvio di stagione che è il peggiore di sempre con una nuova maglia. Soltanto con la maglia del Liverpool Balotelli aveva iniziato in modo così lento. Nelle restanti esperienze, compreso l’esordio con l’Inter, il bomber aveva fatto decisamente meglio.

In Francia, con le maglie di Nizza e Marsiglia, Balotelli aveva totalizzato 51 goal in 91 presenze complessive. In entrambi i casi era partito forte. Dalla parte del centravanti, c’è ancora il tempo. 29 partite da giocare col suo Brescia per ribaltare statistiche e salvare la squadra e, chissà, magari anche conquisitarsi un posto a Euro 2020.