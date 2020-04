Balotelli: “Io allenatore? Sì, ma se trovo un giocatore che risponde…”

Simpatica e curiosa diretta Instagram tra Mario Balotelli, attaccante del Brescia, e Fabio Cannavaro, storico difensore e campione del mondo con l’Italia. Il bomber delle Rondinelle ha parlato di diversi temi compresa la possibilità di allenare in futuri: “Ho paura dell’aspetto caratteriale. Se da allenatore dovessi trovare un ragazzo che non mi risponde ed è educato, diventerebbe mio figlio. Ma se viceversa dovessi trovare quello che mi risponde, io non ce la farei proprio. Poi se da uno diventano in due…(ride, ndr)”.

Non solo futuro da tecnico, per Balotelli anche una curiosità passata e un’ipotesi futura: “Quando ero all’Inter Ibrahimovic diceva che non mi sarei più allenato con la prima squadra perchè ero troppo scarso”. E verso il futuro: “Il Napoli? Il San Paolo regala emozioni uniche; sarebbe la squadra ideale per me”, ha concluso Super Mario.