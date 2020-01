Balotelli, ironia social dopo il suo ‘Dolly Parton Challenge’. E l’immagine per Tinder…

Sta spopolando sui social il Dolly Parton Challenge, il meme che vede protagonista la stessa persona su quattro social network differenti. L’intento è quello di mostrarsi in atteggiamento decisamente diversi a seconda della piattaforma.

Non poteva mancare a questo appuntamento anche Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia si è mostrato in un post su Instagram scatenando grande ironia. Se le foto usate per LinkedIn, Facebook e Instagram non destano particolare scalpore, quella su Tinder, noto social per incontri, è davvero simpatica. Il centravanti si è fatto vedere in compagnia di due belle ragazze in una piscina. Bravo Super Mario!

Tra i tanti like ricevuti dal post di Balotelli, anche quello del fratello Enock e di mister Roberto Mancini.