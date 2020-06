Balotelli, la telenovela continua: si presenta all’allenamento ma non viene fatto entrare

Mario Balotelli e il Brescia, la telenovela continua. Questa mattina l’attaccante si è presentato venti minuti prima delle 9 al centro sportivo di Torbole Casaglia per l’allenamento odierno. Peccato, però, che sia stato fatto tornare indietro. Infatti, dopo un breve conciliabolo con un dipendente della società, Super Mario è stato rispedito a casa.

Porte chiuse per lui all’allenamento e il motivo sarebbe burocratico. “Adesso dite che non voglio allenarmi”, avrebbe detto Balotelli ai cronisti presenti in zona. I problemi tra il entravanti e la società continuano e il braccio di ferro con Massimo Cellino potrebbe vedere altri colpi di scena.

Nei giorni precedenti le parti erano arrivate alla rescissione anche se si era parlato anche di licenziamento per giusta causa. Evidentemente le posizioni dei protagonisti sono ben differenti e faranno ancora parlare a lungo…