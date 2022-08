Balotelli lascia la Turchia e va al Sion: oggi le visite mediche

Mario Balotelli ha una nuova squadra: l'attaccante italiano inizierà la stagione con il Sion, club svizzero. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto, che lo legheranno a questa nuova società. Su di lui era vivo l'interesse anche dell'AEK Atene, ma la preferenza dell'ex Milan è andata nell'altra direzione. Si apre così un nuovo capitolo per il giocatore dopo la buona avventura in Tuchia con l'Adana Demirspor. Dopo la lite in campo con il tecnico Vincenzo Montella, l'attaccante italiano, classe 1990 ex Inter, Milan, Brescia e Monza, ha deciso di andare via dalla Turchia e di accettare l'offerta del club svizzero.