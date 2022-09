Balotelli: “Non convocazione contro Macedonia mi ha fatto male. Servirebbero 1000 Allegri”

Spazio anche al capitolo Nazionale italiana: "Il 2012 è stato un anno incredibile e ogni tanto ci penso e mi vengono i brividi", ha detto Balotelli con rifeirmento all'Europeo di quell'anno. "Con Mancini non ho alcun tipo di rancore, ho sempre rispettato le sue scelte. La non convocazione contro la Macedonia del Nord mi ha fatto male, ma perché da italiano sapevo che potevo aiutare tanto. Col Mancio ho sempre avuto un ottimo rapporto". E ancora: "Non è che la nazionale non mi interessi più, sarebbe una bugia. Io però al momento penso a me stesso e a stare bene, se poi lavorerò bene e avrò l'opportunità ben venga, altrimenti pazienza. Non chiuderò mai le porte alla Nazionale, ma non è una ossessione".