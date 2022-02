Balotelli: “Non ho guardato molto gli Europei. Vorrei tornare in Nazionale ma…”

Parla il centravanti dell'Adana Demirspor

Torna a parlare Mario Balotelli e lo fa in un'intervista a Le Iene che andrà in onda questa sera sulle reti Mediaset. Super Mario, per la verità intervistato lo scorso 14 gennaio, ha parlato del ritorno in Nazionale e della voglia di far parte del gruppo di Mancini per i prossimi playoffo per il Mondiale.

RITORNO - "Se ho guardato l'Italia agli Europei? Sinceramente? Poco, mi fa male guardarla", ha ammesso Balotelli. "Se mi manca? Tanto ma me ne faccio una ragione. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200%. Penso che di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo con la squadra, magari avremmo vinto più facilmente". E ancora: "Come mai lo spareggio e se rischiamo di finire come accaduto con Ventura? Mi auguro di no, per l'Italia e per Mancini. Non si merita di finire come gli anni passati. Con Mancin qualche volta parliamo e mi dice di lavorare. I senatori? Non li sento, non ci parlo perché non ho il loro numero". Infine una precisazione: "Ma cosa succede se Balotelli torna in Nazionale e l'Italia non va al Mondiale? Non voglio essere il capro espiatorio. Voglio tornare in Nazionale perché la gente è felice che io possa dare una mano".