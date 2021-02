Balotelli: “Non sono arrogante. Mi hanno creato immagine cattiva e ingiusta. Ora felice, mi manca solo l’amore…”

Mario Balotelli è pronto a tornare a disposizione del Monza per i prossimi impegni in Serie B. Lo ha detto lo stesso attaccante rispondendo nella notte ad alcune domande sui social attraverso le sue stories Instagram. Super Mario si è soffermato anche su altri aspetti della sua vita come il lato caratteriale e quello sentimentale.

A tutto Balotelli

Parte dal calcio giocato e rispondendo ad un fan che non vede l’ora di rivederlo in campo, Balotelli ha risposto: “Quando torno? Domani (oggi ndr) a disposizione”. Ma come sempre, quando si parla di Super Mario, impossibile non affrontare il tema carattere e vita privata: “Non sono arrogante”, ha precisato il centravanti rispondendo ad un utente che gli chiedeva perché lo fosse. “Non è per niente vero che lo sono. Anzi. Sono l’opposto di arrogante. Mi hanno creato un’immagine completamente falsa, ingiusta e cattiva“.

Infine un pensiero sulla felicità: “Se sono felice? Sì, lo so sono. Mi manca solo l’amore…”, ha concluso Balotelli ribadendo di essere single.