Balotelli omaggia Mancini: “Tutto questo è grazie a te. Ci vediamo presto…”

Le parole di Super Mario sui social

L' Italia sul tetto d'Europa per la seconda volta nella sua storia. Grande merito alla squadra Azzurra ma soprattutto al suo condottiero Roberto Mancini . C'è tanto del commissario tecnico di Jesi in questo trionfo italiano e lo sa bene anche Mario Balotelli che su Instagram, attraverso una storia pubblicata nella notte, ha voluto rendere omaggio al mister a cui è tanto legato da diversi anni.

"Questa vittoria è grazie a te!", ha scritto Super Mario. "Hai creato un gruppo fantastico! Ci vediamo presto!". Le parole dell'attaccante da poco passato in Turchia per una nuova avventura. Poi, un ulteriore commento, rimarcato con un colore diverso, l'Azzurro Italia: "Il collettivo è sempre più forte del singolo".

E chissà se questi messaggi, così come quelli mandati in passato, possano aver smosso qualcosa nella mente del calciatore che ha manifestato la speranza di poter prendere parte al Mondiale in Qatar nel 2022. Tanto passerà dal suo rendimento e dalla sua voglia di esserci...