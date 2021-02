Balotelli, polemiche social contro il GF Vip e la D’Eusanio

Mario Balotelli all’attacco sui social. L’attaccante del Monza non le manda certo a dire per via di una frase di Alda D’Eusanio, presente nella casa del Grande Fratello che sarebbe stata a sfondo razzista.

Balotelli-D’Eusanio: la polemica

“Vedi qualche negro?”, ha commentato nella casa più famosa d’Italia la donna. Parole che hanno scatenato la dura reazione dell’attaccante dei brianzoli che su Instagram ha pubblicato una stories molto forte: “Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”. Infine, sotto lo sfogo anche una scritta: “Fuori da qualsiasi programma a vita”.

L’intervento di Mario fa seguito a quello del fratello Enock, che sempre sui social ieri si era sfogato: “Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone”.

Ancora una volta i Balotelli contro la trasmissione di Canale 5. La vicenda è destinata a far parlare ancora a lungo…