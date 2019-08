Balotelli prende tempo, niente Flamengo: sta valutando un’offerta dall’Europa…

Mario Balotelli sta valutando un’offerta dall’Europa. Dopo essere stato vicinissimo al Flamengo, il bomber italiano potrebbe averci ripensato. L’attaccante è alla ricerca di una squadra ma la partenza per il campionato brasiliano avrebbe potuto significare l’addio, definitivo, al calcio che conta.

Ecco perchè Super Mario starebbe prendendo tempo e starebbe valutando, come riporta Sportmediaset, un’offerta pervenuta da un club europeo. Un’ultima occasione per Balotelli per affermarsi ad alto livello e anche una chance per conquistare un posto nella Nazionale di Roberto Mancini che affronterà i prossimi Europei di calcio 2020. Le possibilità di vedere il centravanti in Brasile sono drasticamente calate e, adesso, si attende di capire quale sia la squadra ad avergli fatto cambiare idea.