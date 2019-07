Balotelli pronto a tornare in Italia: ecco dove

Dopo l’esilio francese degli ultimi tre anni, Mario Balotelli potrebbe presto tornare in Italia. Sfumata l’ipotesi Parma, che ha rinunciato al giocatore a causa dell’elevato costo dell’operazione, per l’attaccante potrebbe aprirsi la pista che porta alla Fiorentina.

PAZZA IDEA – Secondo quanto raccolto da La Nazione, Supermario sarebbe infatti il sogno dei viola per il proprio reparto offensivo. L’attaccante, dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Marsiglia, è attualmente svincolato e la Fiorentina e pronta a formulare un’offerta per il centravanti, che ha lasciato la Serie A al termine della stagione 2015/2016, quando, con la maglia del Milan, ha realizzato appena una rete in venti presenze.