Balotelli resta “a piedi”: l’auto non parte e sui social…

Problemi con l'auto per Super Mario

Redazione ITASportPress

Sfortunata disavventura per Mario Balotelli che sta vivendo una nuova vita in Turchia dove è protagonista con l'Adana Demirspor guidata dal mister italiano Vincenzo Montella. Super Mario questa volta non fa parlare di sé per un gol o qualche vicenda calcistica, bensì per un episodio con la sua nuova auto.

Come mostrato dal centravanti su Instagram, la sua nuova vettura, una Hyundai, lo ha "lasciato a piedi". Ebbene sì perché Balotelli ha pubblicato delle stories social nelle quali non vede l'ora di partire e usare l'auto. Peccato che questa, non abbia alcuna intenzione di accendersi e mettersi in moto.

Un inconveniente che l'attaccante ha comunque preso col sorriso: "Oh no! Ma davvero?", ha commentato Balotelli rendendo partecipi i suoi seguaci del problema. Per muoversi nella città turca, il giocatore sta dunque facendo uso di una berlina decisamente economica rispetto alle supercar a cui ci aveva abituati in passato. Ad ogni modo, neppure questa piccola disavventura sembra avergli fatto passare il buon umore.