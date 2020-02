Balotelli ricattato, il legale della ragazza: “Con i suoi soldi ci compriamo due Ferrari…”

Fa ancora discutere il caso di presunto ricatto ai danni di Mario Balotelli. L’attaccante attualmente al Brescia era stato preso di mira da una ragazza, all’epoca dei fatti non ancora 18enne, per un presunto caso di violenza quando il giocatore vestiva la maglia del Nizza. L’inchiesta della Procura di Vicenza si aggiorna con nuovi particolari riportati dal Corriere della Sera.

INTERCETTAZIONE – “Appena finito: Imparato 1-Balotelli 0. Registrato per venti minuti. Voglio una Ferrari gialla… e una blu”, queste le parole di un’interecettazione del legale della ragazza all’uscita da un incontro con la polizia. Dichiarazioni forti che potrebbero in qualche modo indirizzare l’indagine a seguito della denuncia di Balotelli che aveva a sua volta denunciato un tentativo di ricatto da parte della ragazza e del suo avvocato: 100mila euro per il silenzio.

LA SPIEGAZIONE – Il legale della donna è stato intervistato dallo stesso Corriere della Sera giustifando in qualche modo le sue parole: “La Ferrari? Una battuta. Io e la cliente eravamo disposti a chiudere transando tra i 60 e i 100mila euro. Balotelli ne offrì 30. Sono accordi che si fanno per evitare alle vittime il peso di un processo. I soldi spettavano a lei e il mio onorario non bastava a comprare il cerchione di una Ferrari”.