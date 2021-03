Balotelli, super scherzo a Diaw: vestiti e macchina tappezzati con… le figurine di Barrow

Clima disteso in casa Monza dove Mario Balotelli è protagonista, non solo in campo. Nelle scorse ore, attraverso alcune stories su Instagram pubblicate sul suo profilo, Super Mario ha mostrato un “piccolo” scherzo fatto nei confronti del compagno di squadra Davide Diaw. Macchina e abbigliamento tappezzati con le figurine di… Musa Barrow.

Balotelli, lo scherzo a Diaw

A spiegare le sue stories è lo stesso Balotelli che ha comunicato ai tanti appassionati cosa stesse accadendo. “Davide Diaw ha detto che Musa Barrow è il suo idolo. Allora l’abbiamo accontentato subito”.

Detto, fatto. Balotelli e i compagni hanno riempito armadietto, vestiti e persino la macchina di Diaw con le figurine del suo idolo, il calciatore del Bologna appunto. Uno scherzo che ha avuto successo e che, tra le risate generali, si è concluso con un “saluto” speciale da parte della vittima…