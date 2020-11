Balotelli torna in campo: Super Mario si allena con il Franciacorta

Mario Balotelli è tornato su un campo da calcio. Per il ritorno ai match ufficiali, occorrerà pazientare ancora un po’, ma, in attesa di trovare una nuova squadra, l’attaccante bresciano, infatti, si è unito al Franciacorta per sostenere un allenamento con la formazione militante in Serie D. Per Super Mario si tratterebbe della condizione ideale, dal momento che potrebbe allenarsi vicino a casa senza pressioni e lontano dai riflettori.

TALISMANO

A rendere possibile questo clamoroso sodalizio ci hanno pensato due figure note a Balotelli: Alessandro Bertazzoli e Eugenio Bianchini. Il direttore sportivo aveva conosciuto Mario quando si era verificata una trattativa per l’altro “Balo”, Enock. Un destino simile a quello di Super Mario era capitato a Roberto De Zerbi, che si allenò a Mazzano, sul bresciano, prima di accettare la corte del Trento. Fu il trampolino di un finale di carriera ottimo e di una futura crescita da allenatore. Accadrà lo stesso a Balotelli?