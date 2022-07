Balotelli verso la Svizzera: il presidente del Sion conferma la trattativa

Maggiori dettagli arrivano dai taccuini di 'Blick', dove il presidente del club svizzero Christian Constantin ha spiegato quale sia la sua posizione e quella della società nei confronti dell'ipotetico affair Balotelli: "E' vero, siamo in discussione con lui da settimane. Oggi per me è impossibile dare una previsione sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti ma le informazioni ovviamente sono uscite in Italia. È un segnale che l'interesse è reciproco".