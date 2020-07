Juventus, Balzaretti: “Sarri voleva risposte contro il Cagliari. Per la Champions è allarme arancione…”

Non un bel modo di finire il campionato. La Juventus, nonostante il nono scudetto di fila già vinto, si è fatta trovare impreparata alla gara contro il Cagliari e la sconfitta rimediata per 2-0 è frutto, forse, di poca concentrazione. Non un bel segnale in vista dell’ultima giornata di campionato e, soprattutto, in prospettiva della Champions League contro il Lione. Federico Balzaretti, ex calciatore e attuale commentatore di DAZN, ha messo in guardia la sua ex squadra.

Balzaretti: “Semaforo arancione verso il Lione…”

“Sarri ha messo la formazione titolare, al di là di Muratore. Voleva delle risposte che non ci sono state”, ha detto Balzaretti convinto. “La Juventus ha fatto fatica in una partita che secondo me sarà molto simile a quella contro il Lione per il sistema di gioco che ha usato il Cagliari. Questi automatismi offensivi non sono stati particolarmente fluidi. Per me è un semaforo arancione in vista della Champions League”.

