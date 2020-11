Barcellona, 200 milioni in arrivo da… Hollywood

Se ne era già parlato in passato ma adesso la notizia sembra diventare sempre più reale. Il Barcellona, per far fronte alla crisi finanziara dovuta a questo periodo di emergenza sanitaria, starebbe cercando introiti da altri settori e starebbe pensando di entrare nell’industria cinematografica.

Barcellona: 200 milioni da Hollywood

Come riporta il giornalista di Cadena Ser Sike Rodriguez, i dirigenti del Barcellona avrebbero già tenuto diversi incontri con alcuni rappresentati del cinema di Hollywood e intendono raggiungere un accordo di cooperazione con un gruppo di aziende americane. La speranza della società di calcio catalana è quella di arrivare fino a 200 milioni di ricavi: 100 derivanti dai progetti e altri 100 dal business in generale che si andrebbe a creare. A causa del coronavirus le casse blaugrana hanno subito un mancato guadagno del 14% e per questo si stanno cercando nuove vie per recuperare i fondi perduti.