Barcellona, Bartomeu attacca Arthur: “È stato irrispettoso. Al telefono mi ha detto…”

Prosegue la telenovela Arthur in casa Barcellona: arrivano le parole del presidente dei catalani.

LA VICENDA

Il prossimo centrocampista della Juventus, Arthur, nei giorni scorsi non si è presentato al ritrovo dei blaugrana, evitando di conseguenza di sottoporsi al tampone di rito. Il brasiliano aveva deciso di restare in Brasile in attesa di iniziare l’avventura bianconera, gesto mal digerito dai vertici del Barcellona

LE PAROLE DI BARTOMEU

“Quello che Arthur ha fatto è irrispettoso nei confronti dei suoi coetanei e dei suoi compagni. Non ha senso che giocando un titolo così importante, un giocatore decide di autoescludersi. È ingiustificabile e totalmente incomprensibile. È un atto indisciplinato ed inaccettabile, per questo abbiamo aperto un fascicolo. Non vi è alcun argomento per giustificare la sua assenza. Ha chiamato e ha detto: ‘Non torno, rimango in Brasile‘. La decisione è stata sua. Nessuno gli ha dato il permesso”, dice il numero uno del Barcellona.