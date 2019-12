Barcellona, Bordas: “Messi dovrebbe avere 10 Palloni d’Oro in più rispetto a CR7”

Se il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, l’amministratore delegato Oscar Grau e il segretario tecnico Eric Abidal non hanno rilasciato dichiarazioni in occasione della spedizione per Parigi per la cerimonia che questa sera ci sarà al Théatre du Chatelet per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019, il manager del club blaugrana Javier Bordas è stato molto chiaro quanto intervenuto circa Leo Messi, ormai dato da tutti vincitore del prestigioso riconoscimento individuale: “Messi dovrebbe avere 10 Palloni d’Oro in più rispetto a Cristiano Ronaldo”. Intanto per l’argentino sta arrivando il sesto, poi si vedrà. Presenti, insieme ai dirigenti e alla Pulce dei record, anche il portiere ter Stegen, il centrocampista de Jong e l’attaccante Griezmann.

L’ex Ajax si è piazzato undicesimo nella classifica generale del Pallone d’Oro, le Petit Diable è arrivato diciottesimo, mentre il portiere si è classificato al ventiquattresimo posto, insieme a Koulibaly del Napoli.