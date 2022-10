Barcellona, contro l’Inter senza un big a centrocampo

Vigilia di Champions League per Inter e Barcellona che domani, martedì 4 ottobre, saranno impegnate nella terza gara del girone. In attesa di conoscere le ultime sulla formazione dei nerazzurri di Inzaghi, dalla Spagna arrivano le prime notizie sui blaugrana. Mister Xavi ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati per il match di Coppa. Tra i calciatori spicca l'assenza di un big a centrocampi. Si tratta di Frenkie De Jong, non presente nell'elenco di chi sarà a disposizione.