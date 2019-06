Barcellona, Coutinho: “Neymar? Abbiamo un gruppo su WhatsApp, ma lui non c’è…”

Sempre più insistenti le voci che vorrebbero Neymar vicino ad un clamoroso ritorno al Barcellona. Sull’argomento, stuzzicato dai media, ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana Philippe Coutinho. Queste le parole riportate da Marca.

MESSI E NEYMAR – “Su WhatsApp abbiamo un gruppo composto dai giocatori del Barcellona e, in occasione del suo compleanno, abbiamo fatto gli auguri a Lionel Messi. Per me è un grande piacere giocare al suo fianco: è un ragazzo semplice che mi ha aiutato molto. Se nel gruppo c’è anche Neymar? No… Il gruppo adesso è un po’ fermo, si anima solamente quando c’è un compleanno, come quello di Leo”.

FUTURO – “Nessuno sa cosa succederà. Tutto quello che so è che ho un contratto con il Barcellona e che il mio desiderio è sempre stato quello di fare bene con questa maglia”.