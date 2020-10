Barcellona, dopo vittoria sulla Juventus arriva sfottò social a… Cristiano Ronaldo

Un buon Barcellona batte la Juventus nella seconda uscita stagione del girone di Champions League. Dembelé e Messi su rigore, definiscono il 2-0 finale ai danni dei bianconeri. Un k.o. che si è vissuto sul campo ma anche sul web. Pronto, infatti, il messaggio dei catalani sui social a “pizzicare” i rivali e il grande assente di giornata: Cristiano Ronaldo.

Barcellona: sfottò social alla Juventus

Vittoriosi sul campo e un pizzico di presunzione fuori. Il Barcellona non ha badato molto alla forma esaltando la prova dei suoi ed in modo particolare di Lionel Messi. Su Twitter, infatti, il club catalano ha scelto di mandare un messaggio che sa tanto di sfottò alla Juventus e soprattutto a Cristiano Ronaldo che non è potuto essere della gara a causa della positività al coronavirus. “Siamo felicissimi che tu abbia potuto vedere il GOAT sul tuo campo Juventus”, ha scritto la società blaugrana facendo riferimento a Messi giocando con l’emoticon di una capra che in inglese si dice, appunto goat, e che viene utilizzato per definitire “Greatest of All Times”, ovvero il giocatore migliore di tutti i tempi.

Chiaro in questo caso il riferimento non solo alla vittoria, ma anche alla rivalità con Cristiano Ronaldo. Insomma, un messaggio ironico e di presa in giro bello e buono. Al ritorno, siamo sicuri, CR7 farà di tutto “per vendicarsi”…