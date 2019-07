Barcellona frena su Neymar: nuova operazione in vista?

Secondo quanto riporta As, il Barcellona fa sul serio per il ritorno di Neymar, ma in casa catalana è forte la preoccupazione per le condizioni dell’attaccante brasiliano, che dopo l’addio al Psg ha subito troppi infortuni. E troppo simili.

Le indiscrezioni di As ‘O’Ney’ potrebbe presto tornare sotto i ferri, perché dietro alla distorsione alla caviglia che l’ha costretto a rinunciare alla Coppa America ci sarebbe un altro problema al quinto metatarso del piede destro, ovvero quello fratturato due volte con il Paris. A causa della mancanza di tessuto osseo nella zona danneggiata, l’unica soluzione sarebbe passare attraverso la sala operatoria per piazzare un innesto.