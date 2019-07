Barcellona, Griezmann: “I treni non passano soltanto una volta. Difenderò la maglia con impegno e dedizione…”

Antoine Griezmann è un giocatore del Barcellona. Nonostante la polemica in corso con l’Atletico Madrid, il club blaugrana ha annunciato e proseguito a mettere in vetrina il nuovo acquisto. Il francese, dopo il rifiuto della passata stagione, è pronto alla nuova esperienza con i campioni di Spagna.

Attraverso il profilo Twitter del club blaugrana, arrivano anche le prime parole di Griezmann in un filmato in cui l’attaccante francese spiega il perché della sua decisione di lasciare l’Atletico Madrid e trasferirsi in Catalogna: “Mio padre mi ha insegnato che i treni non passano soltanto una volta. È arrivata l’ora di accettare la sfida di una nuova destinazione. Finalmente i nostri cammini si uniscono. Difenderò la maglia del Barcellona con impegno e dedizione. È il nostro momento, questo è il nostro cammino…”.

L’Atletico Madrid, intanto, prosegue con la polemica e nella battaglia legale chiedendo più soldi rispetto ai 120 milioni della clausola spiegando che Griezmann e Barcellona avrebbero trovato l’accordo quando la clausola era fissata a 200 milioni.