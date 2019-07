Barcellona, Griezmann sarà presentato a porte chiuse

In casa Barcellona fervono i preparativi per la presentazione di Antoine Griezmann. Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che l’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid per indossare la maglia bluagrana in cambio del pagamento della clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore pari a 100 milioni di euro.

La novità che trapela dalla Catalogna è che la presentazione de ‘Le Petit Diable’ avverrà “a porte chiuse”, ovvero senza tifosi sugli spalti ad ammirare i classici primi palleggi del nuovo acquisto di turno.

Il Camp Nou è infatti oggetto di lavori, oltre che di una manifestazione del Cirque du Soleil, ma soprattutto la volontà del club è quella di evitare qualsiasi forma di contestazione, sia nei confronti della società e del presidente Bartomeu in particolare, sia nei confronti dello stesso Griezmann, che un anno fa rifiutò il trasferimento al Barcellona e battibeccò con Piqué.

Meglio quindi evitare alla radice eventuali incidenti diplomatici. Il primo contatto tra Griezmann e i tifosi del Barça avverrà quindi il 4 agosto in occasione del Trofeo Gamper.