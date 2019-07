Barcellona, Griezmann verso l’esordio: “Non vedo l’ora. Simeone? Fa parte della mia famiglia…”

Dopo le prime sensazioni da calciatore del Barcellona, per Antoine Griezmann è arrivato anche il momento dell’esordio. A margine della sfida di Rakuten Cup, in cui il francese scenderà in campo per la prima volta con la maglia blaugrana, il giocatore ha parlato delle proprie emozioni e delle sfide future di campionato menzionando anche l’Atletico Madrid ed in particolare Diego Simenone.

Come riporta Marca, Griezmann freme dalla voglia di giocare: “Saranno i miei primi minuti con questa maglia e non vedo l’ora di giocare con i miei nuovi compagni. Ho voglia di godermi questa divisa dentro e fuori dal campo”.

TRASFERIMENTO E CHOLO – Sul suo trasferimento al Barcellona dai Colchoneros: “Ho fatto il possibile per lasciarmi bene con il Cholo, i miei ex compagni di squadra e il club. Sono tranquillo e l’unica cosa che conta per me è iniziare a giocare con il Barça, che è la cosa più importante”. E proprio sull’ex tecnico, Griezmann ammette: “Il mio rapporto con il Cholo è più del semplice rapporto tra allenatore e giocatore. Lui è come la mia famiglia, vado molto d’accordo con lui, è molto importante sul campo e nella mia vita privata, gli devo molto e gli voglio davvero bene. La nostra amicizia dura anche oltre la carriera sportiva”. Parole confermate anche poche ore fa dallo stesso Simeone che ha ringraziato il francese per quanto fatto all’Atletico Madrid e non solo.