Barcellona, i tifosi non vogliono più Neymar: oltre il 50% dice no al ritorno del brasiliano

Potrebbe essere molto complicato rivedere Lionel Messi e Neymar insieme, almeno con la maglia del Barcellona. Non solo i problemi legati ad eventuali costi dell’affare, ma anche questioni di carattere ambientale. Nello specifico relativamente ai fan blaugrana che non vorrebbero rivedere il brasiliano vestire ancora la maglia catalana.

Il Mundo Deportivo in edicola oggi ha effettuato un’inchiesta interessante interpellando i soci del Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo, tra chi ha risposto all’eventuale ritorno di Neymar in casa catalana, pare esserci una netta presa di posizione che non vorrebbe di nuovo il brasiliano in Catalogna. Il 50,5% dei tifosi e soci non accetta un’operazione simile, mentre il 24,5% accoglierebbe un ritorno del calciatore solo a determinate condizioni. Soltanto il 5%, invece, sarebbe disposto a riprendere il brasiliano a qualsiasi prezzo.