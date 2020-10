Barcellona, il candidato alla presidenza Font: “Voglio riportare Guardiola qui. Messi deve restare”

Dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu dalla presidenza del Barcellona, è tempo di pensare al futuro e il candidato Victor Font sembra avere le idee chiare e se dovesse diventare il nuovo numero uno del club, sa già come muoversi. Parlando a Sky Sports News, Font ha parlato in modo piuttosto preciso della sua ambizione e dei suoi futuri obiettivi.

Font: “Farei tornare Guardiola e i veri idoli del club”

“Rimpiazzare la miglior generazione che il calcio abbia mai visto, che io credo abbiamo avuto negli ultimi dieci anni, è una grande sfida”, ha detto Font parlando della rosa del Barcellona. “L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva. Siamo fortunati che il Barcellona abbia ereditato lo stile di gioco che Cruyff ha installato nel Barcellona. E più di tutti i migliori professionisti come Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol, veri idoli per il club che non lavorano per il Barcellona. Dobbiamo riportarli da noi. Messi? L’unica cosa che Messi deve sapere è che lui è parte di un progetto competitivo che vuole vincere la Champions”.