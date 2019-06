Barcellona, il vice presidente: “Corretto dire che Neymar vuole tornare, ma prima…”

Altro capitolo della telenovela Neymar-Barcellona. L’attaccante brasiliano accostato ai blaugrana potrebbe davvero tornare ad essere protagonista ne La Liga. Il giocatore del Paris Saint-Germain, dopo le stagioni non troppo idilliache in Francia, sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno nella capitale catalana.

A parlare della vicenda di mercato, come riporta Mundo Deportivo, è stato Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, in conferenza stampa.

‘A VOLTE RITORNANO’ – “È corretto dire che Neymar vuole tornare al Barcellona, questo non mi sorprende. Più volte è tornato qui e anche altri giocatori sono andati via per poi tornare. Ad esempio Fabregas e Piqué. Neymar è un grande giocatore, ma non l’abbiamo ancora contattato. In questo momento dobbiamo pensare alle uscite di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del nostro allenatore, e la scadenza è il 30 di questo mese. Queste cessioni servono anche per consentire nuovi ingressi”. E su un altro potenziale acquisto: “Griezmann? Qualsiasi giocatore che ha l’obiettivo di venire al Barcellona, dove gioca il miglior calciatore della storia, deve avere voglia di venire qui e giocare in questo club”.