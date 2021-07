Barcellona, in attesa di Messi il più ricco della rosa è… Braithwaite: il motivo

L'attaccante danese ha un grande fiuto per gli affari

Sono ore calde in casa Barcellona per il rinnovo di Lionel Messi che sembra ormai imminente. Ma a prendersi la scena nelle ultime giornate è stato Martin Braithwaite, attaccante danese che ha fatto bene agli Europei. Il classe 1991, però, sta passando alla cronaca non tanto per le sue doti da calciatore, quanto per quelle da... uomo d'affari.

Infatti, come riporta Marca, sebbene in maglia blaugrana ci sia già un certo Gerard Piqué che, in quanto affari, non è certo secondo a nessuno, in questo caso le lodi se le prende tutte il centravanti della Danimarca. Il motivo? Le sue attività extra calcio.

IMPRENDITORE - Da quanto si apprende, Braithwaite ha da tempo fatto investimenti importanti nel mercato immobiliare statunitense. L'attività che possiede con lo zio vale, adesso, ben 250 milioni di dollari. Tutto è iniziato con un investimento di 850.000 dollari nel 2017 nella NYCE Companies e, alla fine di quell'anno, il valore delle azioni è arrivato a 10 milioni di dollari, ben 25 volta di più. Ma non è tutto. Infatti, lo stesso attaccante possiede con la moglie il marchio di abbigliamento 'Trente', che sta avendo un enorme successo in Francia. Come se non bastasse, una volta arrivato a Barcellona, Braithwaite ha pensato bene di aprire anche un ristorante, il Gave. Il danese si sta dimostrando assolutamente un fenomeno col fiuto per gli affari...