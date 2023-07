Amichevole a tinte USA per Barcellona e Juventus che nella notte italiana si daranno battaglia in un test pre stagionale.

Barcellona-Juventus si affrontano nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 luglio alle 4.30 per il Soccer Champions Tour 2023. Test amichevole di lusso tra le due formazioni.

Barcellona-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Grande attesa per la prima amichevole di lusso in terra americana che vedrà coinvolte per il Soccer Champions Tour il Barcellona di mister Xavi e la Juventus di Allegri.