In campo alle 2:30 italiane.

Redazione ITASportPress

Seconda amichevole della tournée americana per la Juventus che giocherà nella notte italiana tra il 26 eil 27 luglio, precisamente alle 2:30. I bianconeri di Massimiliano Allegri se la vedranno contro il Barcellona dopo aver vinto per 2-0 la prima gara contro i messicani del Chivas Guadalajara. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vedere Barcellona-Juventus e le formazioni.

Barcellona-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Come detto, Barcellona-Juventus si giocherà nella notte italiana fra il 26 e il 27 luglio per la seconda amichevole della tournée statunitense. Dopo aver vinto per 2-0 la sfida d'esordio contro i messicani del Chivas Guadalajara, gli uomini di Allegri sono chiamati ad un impegno più di livello.

In campo le due formazioni si sfideranno alle 2.30 (ora italiana). Potrebbe essere l'occasione giusta per vedere all'opera Vlahovic, McKennie e Bonucci, tenuti a riposo nel primo test. Non ci saranno, invece, Pogba, infortunato, e Rabiot, non convocato per le gare negli States.

Per gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus che vorranno assistere alla gara, lo potranno fare grazie a DAZN che trasmetterà in diretta la partita. Il match, in esclusiva sulla piattaforma di streaming, potrà essere visto sull'app dedicata e su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Queste le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri