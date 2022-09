Barcellona, Koundé: “Voglio vincere tutto, ogni competizione”

Jules Koundé , neo acquisto del Barcellona arrivato dal Siviglia , ha parlato così dell’esordio con la maglia blaugrana in Champions League . Il difensore oltre a esprimere le sue ambizioni, ha parlato del girone in cui è presente anche l' Inter . Queste le sue parole:

"La squadra è molto entusiasta di questa bellissima competizione, che tutti vogliono giocare e vincerla. Siamo in una buona forma e dobbiamo iniziare nel migliore dei modi per vincere questa prima partita, dobbiamo prenderla molto sul serio. Voglio vincere tutto, ogni competizione. Sarò felice dei titoli. Personalmente, voglio continuare a progredire. E’ un girone molto difficile, con squadre molto buone, ma personalmente sono molto emozionato, perché gioco a calcio per godermi le partite importanti. Abbiamo una rosa molto talentuosa e penso che siamo anche in grande pericolo. Anche i rivali dobbiamo preoccuparci e prenderci sul serio. Confidiamo molto in quello che dobbiamo fare. Abbiamo molta fiducia nel passare".