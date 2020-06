Il Barcellona da sempre produce talenti. La nota cantera blaugrana ha visto sfornare giocatori che hanno fatto carriere di altissimo livello. Attualmente il club blaugrana ha, in giro per il mondo, diversi calciatori cresciuti nella propria accademia. Transfermarkt si è divertita a stilare la top 10 per valore di mercato attuale. A dominare la classifica è il sei volta Pallone d’Oro Lionel Messi, ma tra gli altri nove giocatori, le sorprese non mancano…

