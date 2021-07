Barcellona, Laporta: “Vorrei annunciare rinnovo Messi ma non posso…”

Il patron blaugrana sulle vicende calde del club

RINNOVO MESSI - "Stiamo cercando la soluzione migliore per entrambe le parti", ha detto Laporta su Messi. "Noi vogliamo che rimanga e Leo vuole restare. C’è la questione del fair play finanziario da tenere in considerazione. Vorrei dire che Messi resta ma ancora non posso , però siamo sulla strada giusta".

QUESTIONI CALDE - "Nel mercato non ci sono soldi, per questo è nato il progetto SuperLeague", ha poi confessato Laporta a proposito del progetto che non è ancora tramontato. "Il tema Superlega non è chiuso. Penso che col dialogo si arriverà a soluzione". "Liga? Il Barcellona vuole vincere la Liga ogni anno".