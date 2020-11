Barcellona, Messi ricorda Vilanova: “Mi è sempre stato vicino e rappresentava i valori del club”

Un tecnico ma anche molto di più. Il Barcellona non dimentica Tito Vilanova, ex allenatore che ha guidato i blaugrana nella stagione 2012-13 come primo mister ma che era alla corte dei catalani come vice anche nelle precedenti quattro annate. Tragicamente morto nel 2014 a seguito di un grave tumore, il club ha deciso di dedicargli un documentario intitolato “100×100 Tito“.

Ed è proprio da esso che arrivano alcune indiscrezioni prima della sua effettiva uscita nei prossimi giorni di novembre.

Messi ricorda Vilanova

Tra le prime parole ad uscire in anticipo ci sono quelle, forse, più importanti, quelle di Lionel Messi. “Tito sapeva perfettamente come funzionava tutto qui”, ha detto il 10 argentino. “Lui rappresentava tutti i veri valori del Barcellona. Li rifletteva pienamente. Era una persona umile, che aveva sempre tante parole per ciascuno di noi. Tito mi era molto vicino e lo era con tutti. Era una persona davvero incredibile”.

Il club blaugrana ha anche pubblicato un breve teaser in cui si vedono leggende come Puyol, Xavi e Henry parlare proprio del compianto Vilanova. Il documentario, come detto, uscirà a fine novembre nel corso del Festival Zoom dal 24 al 29 di questo mese.