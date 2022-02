Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:45 la sfida tra blaugrana e azzurri

Barcellona-Napoli si gioca oggi, giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:45 per l'andata degli spareggi di Europa League. I blaugrana di Xavi sfidano i partenopei di Spalletti per una delle sfide più avvincenti del turno di Coppa.

Barcellona-Napoli, probabili formazioni

Squadre praticamente decise su entrambi i fronti. Recuperato anche Osimhen in casa Napoli anche se si giocherà un posto con Mertens anche in chiave campionato. I padroni di casa si affideranno ai nuovi arrivati in attacco con Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang a formare il tridente offensivo.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Dove vederla

Barcellona-Napoli verrà disputata oggi giovedì 17 febbraio al Camp Nou di Barcellona. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.45.

La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno accedervi scaricando l'app su una moderna smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match del Camp Nou sarà visibile anche su Sky: i canali di riferimento sui quali si potrà seguire la partita sono Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport (252 satellite).

Per gli appassionati che volessere vedere la partita in streaming esarà possibile farlo sia con DAZN, collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet, si con Sky, dove gli abbonati potranno usufruire di SkyGo. Anche in questo caso sarà necessario collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS o Android sui dispositivi mobili.

Esiste poi un'altra alternativa rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta della partita dal palinsesto.