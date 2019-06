Barcellona, offerta a Neymar. Il brasiliano ai futuri compagni: “Tranquilli, verrò…”

Il Barcellona fa sul serio per Neymar. Ne è certa la stampa catalana, in particolare il Mundo Deportivo, che piega come il club blaugrana abbia deciso di accelerare per riportare in Spagna il gioiello brasiliano del Psg.

Secondo quanto riferito dal periodico spagnolo, il Barcellona avrebbe già inviato in Francia l’offerta per Neymar: sul piatto un ingaggio monstre da 22 milioni a stagione, lo stesso percepito dal classe ’92 al momento del rinnovo, poco prima di andarsene al Psg. Ma non solo: secondo l’altro quotidiano iberico, Sport, Neymar nelle scorse ore avrebbe inviato un messaggio su Whatsapp allo spogliatoio blaugrana, con il quale è molto legato ed è in costante contatto: “Traquilli, verrò”, queste le parole di O’Ney che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.